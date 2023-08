Mittelalterliches Kindermusical in der Großdeinbacher Gemeindehalle

Foto: gsgd

Ein spannendes und auch humorvolles Spektakel zauberten die Großdeinbacher Grundschulkinder des Musikprojekts zum Ende des Schuljahres auf die Bühne. Zu fetziger Musik mit lässigen Pop– und Rock-​Grooves spielten und sangen sie das Musical „Drachenkämpfer. Vom Bauernjungen zum Königssohn“.

Freitag, 18. August 2023

Sarah Fleischer

Das Stück stammt von Uli Führe und Babette Dieterich. Unter der Leitung von Yvonne Herzer inszenierten zahlreiche Dorfbewohner, stolze Ritter, verzauberte Geister sowie ein Herold mit der Königsfamilie und ein doppelköpfiger Drache mit viel Begeisterung sowie schauspielerischem und gesanglichem Talent in bezaubernden Kostümen und vor selbst gestalteten Kulissen das Musical.







