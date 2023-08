Klimawandel: Auswirkungen auf und Lösungen für Wißgoldingen

Foto: Dorfverein Wißgoldingen

Beim Dorfverein Wißgoldingen lauschten mehr als 100 Gäste einem Vortrag zum Thema Klimawandel mit Biogeologe Dr. Oliver Sonnentag. Der gebürtige Wißgoldinger lieferte einen anschaulichen Einblick in die Messmethoden und präsentierte einige Lösungsansätze.

Mittwoch, 23. August 2023

Benjamin Richter

1 Minute 1 Sekunden Lesedauer



Gut 100 Besucherinnen und Besucher aus Wißgoldingen und Umgebung sind vor Kurzem mit großem Interesse dem Vortrag von Prof. Dr. Oliver Sonnentag zum Thema Klimawandel gefolgt.

Der gebürtige Wißgoldinger schaffte es, die Zuhörer mit diesem nicht gerade erbaulichen Thema für mehr als zwei Stunden in den Bann zu ziehen.

Die oft abenteuerliche und mühsame Datenerhebung durch unterschiedliche Messmethoden in der Arktis, die Auswertung und Einordnung der Befunde in ein weltweites Wetter– und Klimasystem und die aus den Daten resultierenden Modellierungen in die Zukunft – all diese wissenschaftlichen „Alltäglichkeiten“ wurden besonders anschaulich in Bezug gesetzt zum Ort Wißgoldingen.

Viele Fragen wurden dabei von Sonnentag thematisiert und nach einer jeweils passenden Antwort gesucht: Wie werden Wetter und Klima in Wißgoldingen durch El Niño im Pazifik, an der peruanischen Küste, beeinflusst?

Werden durch das Auftauen des Permafrosts in der kanadischen Arktis „nur“ die Indigenen vor Ort beeinträchtigt oder hat dieser Prozess auch Einfluss auf uns?

Welche Auswirkungen hat die unstrittig nachweisbare Veränderung des in den vergangenen 10 000 Jahren relativ konstanten Klimas auf unsere Lebensbedingungen? Und vor allem: Wie können wir darauf reagieren?





