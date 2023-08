Tötungsdelikt in Stuttgart: Festnahme des Tatverdächtigen in Waldstetten?

Eine 32-​Jährige war in der vergangenen Woche tot in einem Wohnheim für angehendes Pflegepersonal aufgefunden worden. Alles deutete auf eine Gewalttat hin. Als Tatverdächtiger wurde nun ein 39-​Jähriger, der das Opfer kannte, im Gmünder Raum von der Polizei verhaftet.

Montag, 28. August 2023

Gerold Bauer

Viele Leute in Waldstetten hatten zwar davon gehört und sprachen in der Gemeinde darüber, dass am Freitagabend in einem Geschäft im Hauptort der Tatverdächtige in jenem Stuttgarter Tötungsdelikt festgenommen worden sei, aber es fand sich niemand, der dies als Augenzeuge bestätigen konnte. Und auch von offizieller Seite gab es keine Aussage, wo genau diese Festnahme erfolgte.







