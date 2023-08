Über 150 Jugendliche beim Schwarzhorn Zeltlager

Foto: shz

Unter dem Motto: „We have a dream: Eine gerechte Welt“ lebten 70 Jungs zwölf Tage lang und anschließend rund 83 Mädchen und Jungs weitere zehn Tage lang in der freien Natur auf dem Zeltplatz im Allgäu.

Montag, 28. August 2023

Sarah Fleischer

30 Sekunden Lesedauer



Bis heute ist das Grundkonzept, das 1969 entstand, gleich geblieben: das einfache Leben in der Natur ohne Strom, in der Gemeinschaft, die auf die Mithilfe jedes Einzelnen angewiesen ist. Dazu verbringen die Teilnehmer mit vier bis sechs Freunden die zehn oder zwölf Tage in einem Zelt. Jedes Zelt hat im täglichen Wechsel einen Dienst bei dem sich die Teilnehmer in den Lagerablauf einbringen und somit zum Gelingen beitragen.







Was da alles dazugehört, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



90 Aufrufe

120 Wörter

10 Minuten Online



Beitrag teilen