1000. Baby am Stauferklinikum geboren

Foto: klinik

An der Frauenklinik des Stauferklinikums in Mutlangen wurde ein besonderer Meilenstein im Jahresverlauf erreicht: Die Geburt des 1000. Babys am 26. August.

Dienstag, 29. August 2023

Sarah Fleischer

Fuchs, Pflegedienstleiterin Simone Seitzer, in der ersten Reihe Ivana Horacek mit ihrem Sohn Hari.





Die Geburtenzahlen bewegen sich im laufenden Jahr auf ähnlich hohen Niveau wie im Vorjahr. Am Jahresende wird mit circa 1600 Geburten gerechnet.Das gesamte Team der Frauenkliniken freut sich mit den stolzen Eltern über die Geburt ihres Sohnes Hari und wünscht der Familie Horacek aus Schwäbisch Gmünd alles Gute für die Zukunft und viel Freude mit dem Familienzuwachs.Auf dem Bild sind zu sehen (v.l.n.r.): Krankenpflegerin Claudia Hofbauer, Hebamme Susann Funk, Oberärztin Dr. Angelika

