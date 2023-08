Sommerfest in Honkling: Ein Dorf hat „Hongkong-​Fieber“

Im Gschwender Ortsteil Honkling steigt diesen Freitag bis Sonntag, 4. bis 6. August, das 53. Sommerfest. Auf dem Programm stehen ein traditioneller Hammellauf, ein Hobby-​Fußball-​Turnier, die Zeltsause mit den „Partyfürsten“ und noch einiges mehr.

„Ich bin schon wieder im Hongkong-​Fieber“ – So lautet in diesem Jahr das Motto des 53. Sommerfestes der Dorfgemeinschaft Honkling. Die Vorfreude, und damit auch das Hongkong-​Fieber, ist schon seit Längerem bei den Organisatoren, Helfern, Bands und Gästen spürbar.

Daher hat man sich den neuen Hit „Inselfieber“ von Peter Wackel als Inspiration genommen und den Text leicht abgewandelt. Gefeiert wird in diesem Jahr vom 4. bis zum 6. August, am traditionellen ersten Augustwochenende.

Der Startschuss fällt am Freitag bereits um 18 Uhr, wenn das Hobby-​Fußball-​Turnier mit insgesamt 16 Mannschaften startet und gleichzeitig das Honklinger Festzelt seine Tore öffnet. Mit dem obligatorischen Fassanstich gegen 20.30 Uhr wird das Sommerfest offiziell eröffnet, und die Band „Hally Gally“ aus Mittelfranken übernimmt das Kommando.

Bereits zum dritten Mal sind die jungen Musiker am Start und werden wieder beste Bierzeltstimmung verbreiten. Ab circa 23 Uhr gibt es zusätzlich, in den Pausen der Band, Partyhits von DJ Heiner von den „Hongkong DJ´s“ für das feiernde Publikum. Der Eintritt ist am Freitagabend frei.





Wie es am Samstag und am Sonntag in Honkling weitergeht und welche kulinarischen Leckerbissen und Angebote für die kleinen Festbesucher es gibt, lesen Sie auf der Sonderseite „Sommerfest in Honkling“ in der Rems-​Zeitung vom 3. August. Die ganze Ausgabe ist auch digital erhältlich, im iKiosk.

