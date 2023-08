Jahrestag der Prominentenblockade vor 40 Jahren

Vom 1. bis 3. September 1983 protestierten rund 150 Prominente aus Kultur, Politik und Kirche gemeinsam mit tausenden anderen Friedensaktivisten in Mutlangen und Gmünd gegen die Stationierung von Pershing-​II-​Atomraketen.

Donnerstag, 31. August 2023

Sarah Fleischer

35 Sekunden Lesedauer



„Gmünd und Mutlangen werden Weltstadt in den nächsten Tagen“, prophezeite Klaus Vack bei einer Pressekonferenz der Gruppe Friedensmanifest und des Komitees für Grundrechte und Demokratie zur Einstimmung auf die sogenannte Prominentenblockade vom 1. bis zum 3. September 1983. Vack war Hauptorganisator dieser medienwirksamen Protestaktion gegen die Stationierung von Pershing-​II-​Atomraketen im Zuge des Nato-​Nachrüstungsbeschlusses. Die Prominentenblockade markierte aufgrund der geballten Präsenz von rund 150 Prominenten einen Höhepunkt der Friedensbewegung.



Die Prominentenblockade verlief ganz anders als zunächst geplant und erwartet, besonders für die Medienvertreter, die aus aller Herren Länder angereist waren.







Warum das so war und welche Berühmtheiten sich damals in Mutlangen versammelten, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



