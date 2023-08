Dorffest in Honkling hat begonnen — Gschwender Schultes braucht drei Schläge

Foto: wopf

Das dreitägige Sommerfest der Dorfgemeinschaft Honkling ist die größte und publikumswirksamste Veranstaltung der Gemeinde Gschwend und weithin als „Hongkong“- Fest bekannt und beliebt. Der traditionelle Fassanstich erfolgte durch Bürgermeister Christoph Hald, der dabei Geschick an den Tag legte. Denn nach nur drei Schlägen saß der Zapfhahn im Spund, das Bier sprudelt in die Krüge beim 53. Sommerfest in Honkling.

Freitag, 04. August 2023

Gerold Bauer

37 Sekunden Lesedauer



Die Ähnlichkeit des Ortsnamens mit der chinesischen Metropole erfüllt die Dorfbewohner durchaus mit einem gewissen Stolz. Nicht nur wegen des Fußballturniers, des Oldtimertreffens oder des originellen Hammellaufs, kommen die Gäste scharenweise zum Fest. Es sind besonders die mitreißenden Bands wie „Hally Gally“ und die „Partyfürsten“, sowie der Honklinger DJ „Heiner“ , die das Publikum anfeuern und auf die Tische und Bänke treiben. Am Freitagabend war das Zelt schon brechend voll. Gleichzeitig wurde die zwanzigjährige Zusammenarbeit mit der Lammbrauerei Untergröningen gefeiert im Beisein von Seniorchef Heiner Kunz und dessen Enkelin Emma Hafner.

