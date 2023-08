„Chinesische Mauer“ bei der Ferienfreizeit auf dem Ziegerhof

Ausgelassene Stimmung prägte trotz Regenschauern die Ziegerhof-​Freizeit der beiden großen katholischen Kirchengemeinden aus der Gmünder Innenstadt. Zum Besuch der Familienangehörigen wurde wie gewohnt ein buntes Show-​Programm inszeniert.

Auf dem Ziegerhof bietet die Kirchengemeinde St. Maria Wetzgau-​Rehnenhof in diesen Tagen zum 19. Mal ihre Stadtranderholung für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren an. „Wir hatten über 200 Anfragen, haben aber nur Platz für 120 Kinder“, erzählt Robin Kucher, der auch ein großes Lob an das ehrenamtliche Betreuungsteam adressiert.





