Schauort Zimmern: Selbstbewusstes Dorf mit viel Geschichte

Der Gmünder Ortsteil Zimmern bei Hussenhofen gehört zu den ältesten Siedlungen im Remstal, was die Bürgerschaft dort sehr zu würdigen und zu pflegen weiß.

Der Wander– und Radweg der gut 80 Kilometer langen Remstal-​Route durchquert Zimmern. Der Reichtum an dörflichen Sehenswürdigkeiten und die Idylle laden zur näheren Betrachtung ein. An heißen Sommertagen lässt es sich auf dem romantischen Dorfplatz unter schattigen Bäumen und am Dorfbrunnen angenehm verweilen, auch wenn daneben der Autoverkehr auf dem „Schleichweg“ zwischen Remstal und Bargau sowie Gügling zunimmt. Gleich um die Ecke lädt der traditionsreiche Landgasthof „Krone“ zur Einkehr ein.

Wohin sich bei einem Gang oder einer Fahrradtour durch Zimmern der Blick wendet, es gibt an allen Ecken und Enden aus alten Zeiten etwas zu entdecken, von der einfachen Viehtränke aus dem Mittelalter übers Milchhäusle und die Viehwaage bis zur restaurierten Truppentafel aus dem Jahr 1870, die in Kriegszeiten Sammel– und Abschiedspunkt für die wehrpflichtigen Bauern– und Handwerkersöhne war, von denen sehr viele nicht mehr heimkehrten.

Betroffenheit und Trauer befällt den Bürger und Besucher, wenn er emporsteigt zum Wahrzeichen des Ortes, dem Kirchlein St. Johannes Baptist zu Zimmern. Am Treppenaufgang steht das Denkmal für die Gefallenen der beiden Weltkriege.





Wie weit die Geschichte von Zimmern zurückreicht und warum der hier fließende Mühlbach seit zehn Jahren im Zentrum ungezählter Diskussionen steht, das und mehr erfahren Sie am Samstag auf der Schauorte-​Seite in der Beilage „Wochenende“ der Rems-​Zeitung. Die gesamte Ausgabe gibt es auch digital im iKiosk.

Allen Betrachtungen vorangestellt: Der Dorfgemeinschaft Zimmern-​Hirschmühle sei an dieser Stelle Respekt ausgesprochen für die Pflege eines echten Dorf-​Juwels im Remstal. Zum örtlichen Engagement gehört die Bürgerinitiative für Rettung des Mühlbachs, die sich beharrlich für die Bewahrung eines regional einzigartigen Technik– und Naturdenkmals einsetzt.

