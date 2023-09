Josef Überall: Erinnerung an einen Ungeschmeidigen

Am 17. September will Wirt Hannes Barth den Biergarten am Zeiselberg schließen. Dann heißt es Abschied nehmen von dem beliebten Treffpunkt. Aus einem Provisorium ist ein dauerhafter Anziehungspunkt geworden. Abschiede gehören zum Zeiselberg. Das einstige Gasthaus gibt es schon lange nicht mehr, und auch die Erinnerungen an Josef Überall (1936 – 2008) sind weitgehend getilgt. Eine Reise zurück in ein Märchenland, zu einem Meister der Provisorien.

Es war eigentlich egal, was er anfasste: In seinen Händen wurde es immer Kunst. Josef Überall, der sich auch Seb Ibral oder Josch Kulmakom nannte, war ein Sammler, ein Gestalter und wohl auch für manche ein Störenfried.

Nicht etwa, weil er böse Absichten hegte. Aber seine Auffassung von Kunst irritierte in einer Zeit, als die Gmünder in helle Aufregung gerieten, weil der international renommierte Künstler Jannis Kounellis einen Galgen auf den Münsterplatz stellte und daraufhin die Volksseele in gewaltige Wallung geriet.





Welche Schlüsseljahre das Wesen von Josef Überall prägten und mit welchen unkonventionellen Kunst-​Aktionen er in Erinnerung geblieben ist, lesen Sie in der aktuellen Rückschau „Damals“ in der Beilage „Wochenende“ vom 9. September. Die komplette Ausgabe der Rems-​Zeitung gibt es online auch im iKiosk.

Kounellis gilt als Mitbegründer der „Arte Povera“, und auch Überall darf in diese Gattung gerechnet werden, in Zeiten, als „Up-​Cycling“ noch kein Begriff war. Oben auf dem Zeiselberg hatte der „Sepp“ endlich, nach langen Jahren, eine Heimat gefunden. In seinem Häuschen hortete er alles, was er fand und was er zu Objekten verarbeitete.

