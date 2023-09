50 Jahre Ostalbkreis: Waldstetten sportelt, schwitzt und feiert gemeinsam

Foto: mf

Für die begeisterungsfähigen Waldstetter um Bürgermeister Michael Rembold hätte das Ostalbsommer-​Los keinen besseren Themenmonat treffen können als „Gesundheit und Bewegung“. Bei Tischtennis, Fußball, Gymnastik, Radtouren und Co. feierte man das Kreisjubiläum und die örtliche Gemeinschaft.

Montag, 11. September 2023

Benjamin Richter

Am Sonntag hat am Malzéviller Platz in Waldstetten ein ganz besonderes Sportfest stattgefunden. Unter dem Motto „Waldstetten bewegt sich“ wurde nicht nur der Sport in den Vordergrund gerückt, sondern gleichzeitig das 50-​jährige Bestehen des Ostalbkreises gefeiert.

Der Startschuss für die Veranstaltung fiel um elf Uhr mit einer Eröffnungsansprache durch Bürgermeister Michael Rembold und Landrat Joachim Bläse.

Im Zeichen der Nachhaltigkeit und als ein Symbol des Zusammenhalts schenkte Joachim Bläse der Gemeinde einen Baum, genauer gesagt eine Türkische Hasel, deren natürliches Verbreitungsgebiet vom Balkan bis in den Himalaya reicht und die sogleich vor Ort gepflanzt wurde.





Wie Bürgermeister und Landrat die Einwohner und Gäste motivierten, sich sportlich zu betätigen, lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung. Die gesamte Ausgabe gibt es auch online im iKiosk.

