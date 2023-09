Hussenhofen: Sträublesfest trifft Cäcilia-​Jubiläum

Das Sträublesfest, das in Hussenhofen auf eine jahrhundertelange Geschichte zurückblickt, verknüpften die Macher in diesem Jahr mit dem 70. Jubiläum der örtlichen Musikkapelle. Erstmals konnte das Fest wieder wie vor Corona an und in der Mozarthalle stattfinden.

Montag, 11. September 2023

Benjamin Richter

Der Gesang– und Musikverein „Cäcilia“ Hussenhofen feierte am Samstag und Sonntag wieder das traditionelle Sträublesfest. Dies war in diesem Jahr verbunden mit der 70-​Jahr-​Feier der Musikkapelle.

So zeigten die Hussenhofener am Wochenende, wie lebendige Traditionen sich gegenseitig befruchten. Ein jahrhundertealtes Fest mit der einzigartigen Spezialität der Sträubles einerseits und andererseits ein vitaler Musikverein, der sowohl die Musik als auch die Geselligkeit und das Brauchtum pflegt, ergaben zusammen eine perfekte Mischung und sorgten für ein volles Haus in Hussenhofen.

Nach den Corona-​Jahren war der Veranstaltungsort vom Dorfplatz wieder auf das traditionelle Gelände, an und in die Mozarthalle, zurückgekehrt.

Sträubles sollen vor mehr als 200 Jahren eine aus der Not geborene Speisung für die in Hussenhofen wegen eines Unwetters gestrandeten Beiswanger Wallfahrer gewesen sein, denen der Rückweg nach Gmünd über den Rems-​Steg versperrt war.

„Das ist historisch belegt und keine Sage“, betonte der Vereinschronist Günther Dangelmaier im Gespräch mit der RZ.

Bis Mitte der 1970er Jahre wurde das Fest von den beiden Hussenhofener Gastwirten organisiert und die Sträubles in den örtlichen Bäckereien hergestellt. Seitdem richtet der Gesang– und Musikverein „Cäcilia“ Hussenhofen das Fest aus und ist im Besitz von Rezept und Wissen um die Kunstfertigkeiten zur Herstellung der Sträubles.





Welcher Besuch aus Österreich das Fest bereicherte und wie sich die Kleidung der Musikkapelle im Lauf der Jahre verändert hat, lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung. Die vollständige Ausgabe gibt es auch online im iKiosk.

