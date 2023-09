Pfahlbronn: Markt, Treffpunkt und Unterhaltung im Haubenwasen

Regelmäßig gibt es in der Senioreneinrichtung im Stiftungshof Haubenwasen im Alfdorfer Teilort Pfahlbronn schöne Veranstaltungen, die für die Bewohnerinnen und Bewohner eine willkommene Abwechslung sind, aber auch von der Bevölkerung gerne besucht werden.

Dienstag, 12. September 2023

Benjamin Richter

Das Wetter trug ebenfalls dazu bei, dass dieser Markt eine rundum gelungene Veranstaltung wurde.





Beim Bauern– und Handwerkermarkt auf dem Stiftungshof Haubenwasen in Pfahlbronn gab es am Sonntag neben liebevoll gearbeiteten Strick– und Näharbeiten, origineller Holz– und Keramikdekoration für Haus und Garten auch Honig, Wildprodukte, Kartoffeln, Dinkelbrot und Kartoffeln aus lokaler Produktion.Fürs leibliche Wohl der Besucher war am Grill der Landmetzgerei Greiner und mit Salzkuchen und Kartoffelchips am Stand vom Hofladen Linck gesorgt. Angesichts des sonnigen Wetters und der hohen Temperaturen fehlte auch die Nachfrage nach Getränken nicht, darunter auch Besonderem wie Johannisbeer-​Secco.

