Zusammenhalt im Ostalbkreis seit 50 Jahren: Diese Woche wird in Böbingen und Westhausen gefeiert

Das kommende Wochenende hat einiges zum Thema Gesundheit und Bewegung zu bieten. Die Gemeinde Böbingen lädt am Samstag, 16. September, und die Gemeinde Westhausen am Sonntag, 17. September, zu einem bunten und vielseitigen Programm für alle Generationen ein.

In Böbingen startet um 14 Uhr das Programm im „Park am alten Bahndamm“ – ein Schauplatz, der im Zuge der Remstalgartenschau entstanden ist und sich seither als sehr beliebter Veranstaltungsort bewährt und etabliert hat. Landrat Dr. Joachim Bläse und der Böbinger Bürgermeister Jürgen Stempfle werden gemeinsam den Sportnachmittag im Rahmen des Ostalbkreis-​Jubiläums eröffnen.Die Eröffnung wird vom Chor der Schule am Römerkastell in Böbingen und von den Tanzmäusen und Tanzmädels des TSV Böbingen umrahmt. Landrat Dr. Joachim Bläse wird der Gemeinde als Zukunftsbaum eine „Amerikanische Stadtlinde“ übergeben, ehe er selbst die Sportstationen ausprobieren wird. Die Besucherinnen und Besucher haben im Rahmen dieser Veranstaltung auch selbst die Möglichkeit, das „Turni-​Abzeichen“ zu absolvieren und sich darüber hinaus an den zahlreichen Ständen über interessante Sportangebote zu informieren.Beim Fahrtechnik– und Geschicklichkeitstraining kommen Mountaninbikefans voll auf ihre Kosten, außerdem gibt es Einführungen in das Boulespiel, Lichtgewehr– und Blasrohrschießen. Verschiedene Workshops und Trainings der Vereine laden zum Mitmachen ein. Das Bühnenprogramm endet um 18 Uhr mit einem gemeinsamen Abschluss und Tanz. Für die Bewirtung in der HGV Arena sorgen der SV Böbingen und die Metzgerei Beißwanger, denn Bewegung macht bekanntlich auch hungrig.„Buntes Programm für GroßKlein“ – unter diesem Motto steht der Festtag, den die Gemeinde Westhausen anlässlich des 50-​jährigen Kreisjubiläums veranstaltet. Los geht es um 14 Uhr auf dem Festplatz vor der Probsteischule und Wöllersteinhalle. Dort werden Landrat Dr. Joachim Bläse und Bürgermeister Markus Knoblauch die Sportlerinnen und Sportler begrüßen und den Startschuss für das „Bunte Programm für GroßKlein“ geben. Der Zukunftsbaum für Westhausen ist ein säulenförmiger Tulpenbaum.Die Eröffnung wird musikalisch vom Gesangsverein Concordia Westhausen umrahmt. Im Anschluss folgen tolle Auftritte, Spiel– und Mitmachangebote der örtlichen Vereine sowie der „Rollenden Kinderturn-​Welt“ der Kinderturnstiftung Baden-​Württemberg.Um 17.15 Uhr findet der gemeinsame Abschluss und Ausklang des Festtages statt. Die Sportstationen können bis 18 Uhr bespielt werden. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.An beiden Veranstaltungstagen ist der Geschäftsbereich Gesundheit der Landkreisverwaltung mit dem Zuckerquiz vor Ort. Wie viel Zucker im Essen und Trinken ist denn überhaupt zu viel? Wo ist Zucker überall drin? Diese und weitere Fragen können alle Gäste spielerisch herausfinden und ein Gespür für die Zuckermengen in Lebensmitteln entwickeln.

