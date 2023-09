Verkehr in Deinbach: Mehrere Problemstellen und Gefahr für Fußgänger

Bauliche Gegebenheiten führen in Großdeinbach in Kombination mit Unvernunft oder gar Rücksichtslosigkeit von Autofahrern an gleich mehreren Stellen zur erheblichen Gefährdung von Fußgängern. Es gibt Vorschläge von Bürgern, aber auch gegenläufige Vorschriften.

Großdeinbach hat sich von einer beschaulichen Landgemeinde zu einem Stadtteil entwickelt, der an einer stark befahrenen Kreisstraße liegt. Dies und der „hausgemachte“ innerörtliche Verkehr bringen so manches Problem mit sich – und Leidtragende sind in beiden Fällen Fußgänger. Flottes Tempo, zu schmale oder gar keine Bürgersteige, parkende Autos an unübersichtlichen Stellen und Gehwege ohne erhöhten Bordstein, die von so manchem Autofahrer als „erweiterte Fahrbahn“ verstanden werden. Darum ging es am Donnerstag im Ortschaftsrat.





