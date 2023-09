Dorfbacktag in Großdeinbach

Fotos: gbr

Am Samstag, 23. September, wird gegen 7 Uhr angeheizt, ab zirka 11 Uhr kann Flammkuchen, Pizza usw. gebacken werden. Interessierte Bürger und Hobbybäcker sind herzlich eingeladen, ihre Leckereien hier knusprig zu backen. Ab 13 Uhr wird der Ofen soweit abgekühlt sein, dass Brot gebacken werden kann. Auch hierzu können die Laibe mit oder ohne Blechform gebracht werden.

Montag, 18. September 2023

Gerold Bauer

Da der Förderverein der Deinbacher Pfadfinder zu Gast ist – entfällt das Kuchenbacken ab 14 Uhr – bitte beachten! Interessierte hinterlassen eine Nachricht mit Namen und Telefonnummer im Info-​Kasten am Backhaus, außerdem einen Vermerk, was und wie viel zum Backen oder Braten gebracht wird. Weitere Fragen werden unter der Telefonnummer 07171/​9 71 86 13 beantwortet. Am Samstag, 7. Oktober, ist Apfeltag mit Flammkuchen aus dem Backofen und Unterhaltung vom Deinbacher Musikverein. Der Termin wurde vorverlegt!

