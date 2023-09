Flohmarkt in ganz Täferrot: Mehr Leute unterwegs, als die Gemeinde Einwohner hat

Fotos: gbr

Es war vorsorglich eine große Wiese als Parkplatz ausgewiesen worden — und das erwies sich beim Flohmarkt in Täferrot am Sonntag als eine Weise Entscheidung. Denn die Veranstaltung kam so gut an, dass am Ende mehr Leute dort unterwegs waren als die kleine Gemeinde Einwohner hat.

Montag, 18. September 2023

Gerold Bauer

So viele Menschen sind selten auf den Straßen der 1000-​Einwohner-​Gemeinde Täferrot unterwegs, wie jetzt am Sonntag. Denn dort fand ein wirklich großer privater Dorfflohmarkt von 10 Uhr bis 17 Uhr statt. Wer wollte, konnte vor seinem Haus einen Stand aufbauen. Nicht nur entlang der Ortsdurchfahrt, sondern auch etwas abseits wurde überall von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Bürgermeister Markus Bareis hatte vor seinem Rathaus einen Verkaufstisch platziert.

