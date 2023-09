Stuttgart und Berlin sagen „Ja“ zum Tunnel in Böbingen — Jetzt wird geplant

Das Regierungspräsidium hat laut Bürgermeister Jürgen Stempfle bereits damit begonnen, die Vorentwürfe anzufertigen. Danach folgt das Planfeststellungsverfahren. Einen Baubeginn werde es aber nicht vor 2029/​30 geben.

Mittwoch, 20. September 2023

Gerold Bauer

Bürgermeister Jürgen Stempfle informierte am Montag den Gemeinderat darüber, wie es mit dem Ausbau der B 29 im Bereich Böbingen nun weitergehen soll. Mit Spannung wird in Böbingen natürlich erwartet, wie die konkrete Planung nun aussehen wird. Die Präsentation der Entwürfe in 3-​D-​Ansicht könne laut Stempfle der Bürgerschaft voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2024 erfolgen.





