TV Gmünd: Drei Tage Spitzentennis

Fotos: Zimmermann, TV Gmünd

Bei den WWG Audi Open des Tennisvereins Gmünd, einem 2000-​Euro-​Preisgeldturnier der Kategorie A5, hat sich der an Nummer eins gesetzte Adrian Kohler aus Sindelfingen durchgesetzt. Paul Sonnentag vom TV Gmünd entschied die Konkurrenz der Herren B für sich.

Mittwoch, 20. September 2023

Alex Vogt

28 Sekunden Lesedauer



Tennisspieler mit Deutschen Ranglistenpositionen (DR) hatten sich so zahlreich zu diesem 2000-​Euro-​Preisgeldturnier der Kategorie A5 in Schwäbisch Gmünd angemeldet, dass nur wenige Spieler ohne DR mit Leistungsklassen 1 – 4 ins 32er-​Hauptfeld aufgenommen werden konnten. Die bereits zum dritten Mal von Turnierleiter Julian Barthle perfekt organisierten WWG Audi Open scheinen im Turnierkalender der Spitzenspieler an Bekanntheit und Beliebtheit zuzunehmen.







Den ausführlichen Nachbericht des TV Gmünd lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 21. September.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



312 Aufrufe

114 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen