Spatenstich für Rathaus und neue Ortsmitte Waldstetten

Foto: astavi

Am Freitag war es so weit: Spatenstich für Rathaus und neue Ortsmitte. Die Gemeinde Waldstetten investiert in das Projekt über 12,5 Millionen Euro, bis Ende des kommenden Jahres soll das Haus bezugsfertig sein.

Freitag, 22. September 2023

Sarah Fleischer

30 Sekunden Lesedauer



Schultes Rembold ging in seiner Ansprache auf die Schritte ein, die zu diesem Bauvorhaben geführt haben.







Mit großer Freude begrüßte Bürgermeister Michael Rembold sein Team vom Rathaus, alte und neue Gemeinderäte, seinen Vorgänger Reiner Bart, Architekten und Planer, Vertreter der Baufirmen und Bürger der Gemeinde, zum Spatenstich in der Ortsmitte. Diese solle, so Rembold, nach der Neugestaltung, „ wie ein erfrischender Blumenstrauß“ sein.

