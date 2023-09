Franziskus Gymnasium wird „Schule ohne Rassismus“

Projekt-​Landeskoordinator Andreas Haiß überreichte am Montag die Urkunde und Plakette „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ an das Franziskus Gymnasium Mutlangen. Bundesverfassungsrichter Thomas Offenloch war ebenfalls anwesend und übernahm die Patenschaft.

Montag, 25. September 2023

Sarah Fleischer

Die Herbstsonne strahlte an diesem Montagmorgen die bunte Vielfalt der leuchtenden Herbstpflanzen und die Heidehalle in Mutlangen an. 700 Schülerinnen und Schüler des Franziskus Gymnasiums strömen in diese Halle und belegten im Nu die ganze Fläche. Der Grund: Sie haben sich einstimmig entschieden, in einer Welt zu leben, in der die Menschenrechte für alle gelten, in der nicht darauf ankommt, wo man herkommt, wie man aussieht und was man so hat oder nicht hat.





