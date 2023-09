Große Übung der Blaulichtorganisationen in Gschwend

Bei gemeinsamer Hauptübung aller Abteilungen der Feuerwehr Gschwend mit dem einzigartigen Notfallteam und dem DRK-​Ortsverein Gschwend wurden zwischen Seelach und Nardenheim alle Register gezogen.

Montag, 25. September 2023

Sarah Fleischer

So war das Notfallteam auch bei der Feuerwehr-​Hauptübung extrem gefordert.







Was das Team bei der Übung erwartete und welches Fazit die Leiter ziehen, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Im kleinen Seelach, einer der 85 Teil– und Wohnorte der Flächengemeinde Gschwend, geschah am Samstag ein großes Unglück. Zum Glück nur als Übungsszenario für die dort einzigartig vereinigten Hilfsorganisationen von Feuerwehr, DRK und DLRG. Diese haben sich dort organisationsübergreifend zum schon vielfach bewährten Notfallteam zusammen geschlossen. Obwohl neuerdings in Gschwend auch ein hauptamtlicher Rettungswagen stationiert ist, werden die ehrenamtlich tätigen und vereinten Sanitäter von Feuerwehr, DRK und DLRG immer noch zu gut 100 Einätzen gerufen, um schwer Verletzten oder akut Erkrankten schnell zu helfen.

