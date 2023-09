Spatenstich für Glasfaserausbau in Alfdorf

Mit dem erstem Spatenstich für das Großprojekt in Alfdorf-​Rienharz startet der Glasfaserausbau für die Alfdorfer Teilorte, kleine Wohnplätze und Einzelgehöfte.

Es ist viel bewegt worden an Planungen, Verhandlungen und Finanzierungsbemühungen, bis es zum ersten Spatenstich für den Ausbau des Glasfasernetzes für schnelles Internet für die zahlreichen Alfdorfer Teilorte und Gehöfte kam. Am Donnerstag fanden sich die Vertreter der beteiligten Institutionen und Firmen in Alfdorf-​Rienharz ein, um mit einem symbolischen ersten Spatenstich den Beginn des Glasfaserausbaus für die Alfdorfer Teilorte und Gehöfte zu feiern. Nach der Vergabe und Unterzeichnung des Netzbetriebsvertrags zu Beginn des Jahres startet die NetCom BW GmbH jetzt mit dem Glasfaserausbau in Alfdorf.

