Gemeinderat Alfdorf: Auftrag an Netze ODR gestoppt

Hier wird der erste Bauabschnitt der Sanierung der Seestraße von der Einmündung „Am Alten Rathaus“ bis zur Ostlandstraße in Alfdorf sein. Die betroffenen Anwohner werden vor Beginn der Maßnahme in einer eigenen Veranstaltung ausführlich über den Ablauf der Arbeiten informiert. Foto: rv

In Alfdorf hatte die Verwaltung vorgeschlagen, der Firma Netze ODR einen Auftrag in Höhe von rund 55 000 Euro für die Aufnahme und Generalüberprüfung der gesamten Straßenbeleuchtungsanlage zu erteilen.

Mittwoch, 27. September 2023

Sarah Fleischer

Was man denn wirklich für das viele Geld bekomme, außer einem Plan, wo drin steht was wir sowieso schon wissen? Dies war eine der vielen Fragen aus der Mitte des Rates.





Welche Fragen der Gemeinderat noch hatte und was letztendlich die Gegenargumente waren, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung



Der Leiter des Fachbereichs „Planen und Bauen“ im Alfdorfer Rathaus, Wolfgang Fauth, informierte die Räte: „Die Straßenbeleuchtung in der Gemeinde umfasst insgesamt 1300 Leuchtstellen. Diese sind je nach Bau– beziehungsweise Reparaturjahr noch mit vier unterschiedlichen Leuchtmitteln bestückt, darunter auch noch zahlreiche veraltete Quecksilber– beziehungsweise Natriumdampflampen.“ Mittelfristig wolle die Gemeinde auf reine LED-​Beleuchtung umrüsten. Bisher sei dies erst bei 300 Leuchtpunkten der Fall, so Fauth weiter. Zur effizienten Planung der Umrüstung in den kommenden Jahren und zur Vorbereitung eines möglichen Zuschussantrages sei jedoch die digitale Erfassung aller Leuchtstellen erforderlich. Die ODR solle auch die vorgeschriebene elektrische Generalüberprüfung vornehmen.

