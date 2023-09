Waldstetten: Landesförderung für Kläranlagenanschluss

Die Gemeinde Waldstetten bekommt 1,7 Millionen Euro Landeszuschuss für den Anschluss der Abwasserbeseitigung der Gemeinde Waldstetten an die Kläranlage in Schwäbisch Gmünd.

Donnerstag, 28. September 2023

Sarah Fleischer

Laut einer Pressemitteilung des Regierungspräsidiums Stuttgart übergab Regierungspräsidentin Susanne Bay am Donnerstag einen Zuwendungsbescheid in Höhe von 1.743.700 Euro an Waldstettens Bürgermeister Michael Rembold. Das Geld fließt in den Anschluss der Waldstettener Abwasserbeseitigung an die Kläranlage in Schwäbisch Gmünd. Mit den Fördermitteln wird so der Bau einer rund 1,2 Kilometer langen Freispiegelleitung für das in Waldstetten anfallende Abwasser bis zur Kanalisation von Schwäbisch Gmünd gefördert.

Der Anschluss an die Kläranlage in Schwäbisch Gmünd ist der erste der insgesamt drei Abschnitte der Neustrukturierung der Abwasserbeseitigung in Waldstetten. Im Anschluss wird die Kläranlage in Waldstetten zurückgebaut und ein neues Regenüberlaufbecken auf der Kläranlage in Schwäbisch Gmünd errichtet.





