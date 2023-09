Auch strömender Regen kann die „Heidehüpfer“ in Mutlangen nicht stoppen

Foto: hawe

Bange Blicke zum Himmel, strömender Regen und kein Ende. So kamen am vergangenen Freitag die ersten Kinder mit ihren Familien zur Eröffnung des Mutlanger Waldnaturkindergartens. Doch kaum angekommen, änderte sich die Stimmung. Man hatte viel Zeit sich kennenzulernen und in gemütlicher Atmosphäre wurde sofort miteinander gespielt, gesungen, gebastelt, gevespert. Das Wetter war schnell vergessen.

Sonntag, 03. September 2023

Gerold Bauer

58 Sekunden Lesedauer



Im liebevoll eingerichteten Gruppenraum der Schutzhütte hieß die Leiterin Tina Bühler-​Hany Taha und ihre drei Teamkolleginnen alle Familien herzlich willkommen und freuten sich über die zahlreichen Gäste. Auch Bürgermeisterin Stephanie Esswein war vor Ort und steuerte leckere Muffins für das große, vielfältige Buffet bei. Und nicht nur im Gebäude war erkennbar, mit wieviel Freude, Liebe und Engagement Julia Welzel und Tina Bühler-​Hany Taha in den vergangenen Wochen auf der ehemaligen Friedenswiese aktiv waren. Auch der Bereich um die Schutzhütte lädt zum Aufenthalt und Toben im Freien ein und wurde trotz des Regens auch gleich genutzt. Zum Abschluss des Eröffnungstages gab es noch für jedes Kind ein Willkommensgeschenk — eine Sitzunterlage für die gemeinsamen Waldbesuche und Ausflüge in der Natur. Der Erkundung und Erforschung der Natur durch die Heidehüpfer steht somit nichts mehr im Weg. Es war ein gelungener erster Vormittag, der allen Familien und dem gesamten Team viel Freude bereitete. Der Grundstein ist gelegt und das Heidehüpferteam ist bereit für spannende Naturerlebnisse .





Die Konzeption des Waldnaturkindergartens ist auf der Homepage der Gemeinde Mutlangen unter Soziales & Bildung zu finden.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



635 Aufrufe

233 Wörter

3 Stunden Online



Beitrag teilen