Ziviler Ungehorsam: Friedensbewegung der 80er-​Jahre und Klima-​Aktivisten im Gespräch

40 Jahre nach der Prominentenblockade vor der Atomraketenbasis in Mutlangen steht ziviler Ungehorsam aufgrund des Klimawandels wieder im Blickpunkt. Aktivisten von damals und Klimaschützer der „Letzten Generation“ trafen sich zum Gedankenaustausch.

Montag, 04. September 2023

Gerold Bauer

„Für eine gute Sache ins Gefängnis zu gehen ist eine Ehre für mich“, so Frieder Zürcher, Klimaaktivist und Straßenblockierer aus Aalen. Er schlug mit diesem Satz eine Brücke zu den Friedensaktivisten, die vor 40 Jahren in ähnlicher Mission und gleichfalls gegen eine befürchtete Apokalypse mit Sitzblockaden den Militärverkehr vor den Atomwaffen-​Stationierungsorten Mutlangen und Schwäbisch Gmünd zeitweise lahmlegten.





Die Rems-​Zeitung war bei dem Gespräch in Mutlangen dabei. Lesen Sie am 4. September, was diese beiden Protest-​Bewegungen verbindet!



