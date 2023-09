Fußballcamp in Herlikofen: FCH-​Profis treffen Nachwuchskicker

Auch als Erstligist bringt der 1. FC Heidenheim seine Vereinsfreundschaft mit dem TV Herlikofen weiter sichtbar zum Ausdruck und entsendet zwei Spieler zum Fußballcamp. Dessen Teilnehmer haben viele Fragen an Adrian Beck und den gebürtigen Gmünder Luka Janes.

Der September fängt abwechslungsreich an für Adrian Beck und Luka Janes. Am Freitagabend waren die Spieler des 1. FC Heidenheim noch zu Gast im Dortmunder Signal-​Iduna-​Park – wo Beck vor 81.000 Zuschauern selbst 62 Minuten lang auf dem Platz stand –, am Dienstagmorgen nun besuchten sie das Fußballcamp des TV Herlikofen mit 90 teilnehmenden Kindern.

Mitorganisator Uwe Stütz war es, der die Fragerunde mit den beiden Profis mit der so naheliegenden wie listigen Frage startete, welcher der beiden Termine für sie denn wohl der schönere sei.

„Ich habe vorher noch niemals vor so vielen Zuschauern gespielt“, wägte Beck ab, „aber im Spiel ist man dann so fokussiert, dass man das ausblendet. Auf der anderen Seite sind wir immer froh, wenn wir Kindern etwas Gutes tun können“, fand er eine salomonische Antwort.





Welchen Tipp Luka Janes den Kindern gab, um eines Tages genügend Energie für ein 90-​minütiges Fußballspiel aufzubauen, und welche weiteren Fragen die neugierigen Mädchen und Jungen stellten, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 6. September. Die gesamte Ausgabe ist auch digital erhältlich, im iKiosk.

