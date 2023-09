E-​Scooter: Zukunftsweisend oder gefährlich?

Foto: bri

Seit dem 15. Juni 2019 gehören die Elektroroller in zahlreichen Städten in Deutschland zum Straßenbild – nicht zur Freude aller. Auch in anderen Ländern wird über E-​Scooter debattiert. Mancherorts sind sie schon wieder verboten.

Freitag, 08. September 2023

Benjamin Richter

53 Sekunden Lesedauer



Einer Schätzung der Onlineplattform Statista zufolge haben 2022 rund zehn Millionen Menschen bundesweit E-​Scooter-​Sharing genutzt – vor allem in Großstädten. Demnach ist Deutschland weltweit der zweitgrößte Markt für E-​Roller-​Verleiher nach den USA.





Wie sich durch die vermehrte Nutzung von E-​Scootern die Zahl der Verkehrsunfälle verändert hat und warum das Ziel der sogenannten letzten Meile ins Hintertreffen geraten ist, erfahren Sie am Freitag auf der Wissen-​Seite der Rems-​Zeitung. Die vollständige Ausgabe ist auch digital im iKiosk erhältlich.



Achtlos hingeworfene E-​Scooter mitten auf dem Gehweg, Jugendliche, die mit 20 Kilometern pro Stunde haarscharf an älteren Menschen vorbeiflitzen, Roller, die auf Gleisen liegen, in Seen versinken oder von Brücken geworfen werden: E-​Scooter, die seit vier Jahren in Deutschland zum Straßenverkehr zugelassen sind, erhitzen die Gemüter. Ist die neue Mobilitätsform zeitgemäß und umweltfreundlich oder schlicht gefährlich?Als „Herausforderung für die Verkehrssicherheit“ bezeichnet der Deutsche Verkehrssicherheitsrat in Berlin E-​Scooter im Straßenverkehr. Diese Einschätzung teilt Nils Weber, Verkehrsdezernent der Polizeidirektion Hannover. Busse, Bahnen, Autos, Räder, Fußgänger – der innerstädtische Raum sei ohnehin knapp. „Durch die E-​Scooter ist die Verkehrssituation noch anspruchsvoller geworden.“

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



481 Aufrufe

214 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen