Sternsinger im Mutlanger Rathaus

Foto: gemeinde mutlangen

zu Jahresbeginn bringen die Sternsinger den Segen in den Gemeinden und sammeln Spenden für einen guten Zweck. In Mutlangen zogen die Sternsinger am 6. und 7. Januar 2024 von Haus zu Haus. Zuvor besuchten sie auch das Rathaus.

Donnerstag, 11. Januar 2024

Sarah Fleischer

39 Sekunden Lesedauer



Bereits am 5. Januar besuchten die Sternsinger das Mutlanger Rathaus und wurden von Bürgermeisterin Stephanie Eßwein und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeinde in Empfang genommen. Nach einem Lied und den Segenswünschen wurde der Segen am Rathaus angebracht und eine Spende überreicht. Bürgermeisterin Stephanie Eßwein sprach den Sternsingern ihren herzlichen Dank für ihren Dienst aus und bedankt sich bei allen Kindern, Jugendlichen und allen sonstigen Beteiligten für das großartige Engagement.





Im Fokus der Sternsinger-​Aktion 2024 stehen die Bewahrung der Schöpfung und der respektvolle Umgang mit Mensch und Natur – in Amazonien und weltweit.

