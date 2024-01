Vortrag: „Putins Krieg“ mit Roderich Kiesewetter

Der CDU-​Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter war auf Einladung von HaJo Miller zu Gast im Löwenforum in Waldstetten. Der Verteidigungs– und Auslandsexperte nahm sich nach dem Vortrag viel Zeit für die zahlreichen Fragen aus dem Publikum.

Samstag, 13. Januar 2024

Sarah Fleischer

Was Kiesewetter zur aktuellen Situation in der Ukraine zu sagen hatte und wo er Handlunsgbedarf sieht, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Roderich Kiesewetter hat sich in den vergangenen beiden Jahren als einer der profiliertesten Fachkundigen zum Ukraine-​Krieg in den Medien bundesweit präsentiert und sich auch vor Ort in der Ukraine kundig gemacht. So waren der Einladung zu seinem Vortrag zahlreiche Gäste in das Löwenforum gefolgt.Bürgermeister Rembold und die stellvertretenden Vorsitzenden des CDU-​Gemeindeverbands Christine Lerchenmüller und Sören Sturm begrüßten den CDU-​Außenpolitiker und Bundestagsabgeordneten des Wahlkreises Aalen – Heidenheim.

