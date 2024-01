Schauort Pfersbach: Sagrada Familia nicht nur in Barcelona

Jeder kennt das Kirchlein von Pfersbach vom Vorbeifahren zwischen Mutlangen und Alfdorf oder auch beim Besuch des weithin bekannten Frühlingsfestes. Doch der Blick hinein ist eher selten.

Sonntag, 14. Januar 2024

Benjamin Richter

Seit 50 Jahren gehört Pfersbach zu Mutlangen. Doch dieses Dorf ist mehr als nur ein Ortsteil mit knapp 300 Einwohnern.

Es gibt in dieser Größenordnung weit und breit wohl kaum ein anderes Dorf mit einem vergleichbaren Bürgersinn, der im Engagement in Vereinen, in der Feuerwehr oder bei vielfältigen geselligen wie kulturellen Aktivitäten zum Ausdruck kommt.

Man denke nur an das im weiten Umkreis bekannte und beliebte Vatertags– und Frühlingsfest. Die Gäste haben dann den Eindruck, dass alle Pfersbacher, egal ob alt oder jung, vor und hinter den Kulissen am Werk sind, um Tausende durstige und hungrige Besucher, Wanderer und Ausflügler zu bewirten.

Nicht wenige treue Pfersbach-​Fans schwören Stein und Bein, dass es dort die leckersten Göckele weit und breit gibt. Dazu wird natürlich ein tolles Musikprogramm geboten.

240 Mitglieder zählt der 1963 gegründete Musikverein, hervorgegangen aus einem Mandolinenspielkreis. Die Zahl bedeutet, dass rechnerisch eigentlich alle Erwachsenen und Jugendlichen des Ortes Vereinsmitglieder sein müssten.

Zusammen mit der Dorfgemeinschaft ist der Musikverein eine tragende Säule des Miteinanders in Pfersbach. Das kam auch zum Ausdruck, als viele spendeten und eigenhändig mit anpackten, als 2006 das Dorfhaus gebaut wurde, das eigentlich mehr einer ausgewachsenen Mehrzweck-​Gemeindehalle gleicht.





Wie sich ein Pfarrer und Sohn Pfersbachs im Bauernkrieg von 1524/​25 den aufgebrachten Landwirten auf der Frickenhofer Höhe anschloss und wie Pfersbach 1905 ein eigenes Schulhaus bekam, lesen Sie auf der Schauorte-​Seite in der Wochenendbeilage der Rems-​Zeitung. Die vollständige Ausgabe ist auch im Online-​Direktkauf beim iKiosk erhältlich.

