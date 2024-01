In Obergröningen ist dieses Jahr Bürgermeisterwahl

Foto: Hofer

Etwa ein Fünftel der 446 Bürger von Obergröningen – der kleinsten eigenständigen Gemeinde im Ostalbkreis – waren am Sonntag zum traditionellen Neujahrsempfang in die Gemeindehalle gekommen. In diesem Rahmen wurden auch Ehrungen durchgeführt.

Montag, 15. Januar 2024

Gerold Bauer

Beim Blick in die Zukunft informierte Schultes Jochen König, dass es im Dezember bei der Bürgermeisterwahl in Obergröningen um seine Person gehen wird. Er wolle sich bis dahin noch Gedanken machen, signalisierte aber schon jetzt, dass er sich für das Ehrenamt erneut bewerben werde. Sollte aber jemand ernsthaftes Interesse an dem Amt haben, werde er gerne seine Bewerbung zurückziehen.





Was sonst noch bei dieser Veranstaltung gesprochen wurde, erfahren Sie am 15. Januar aus der Rems-​Zeitung!



