Neujahrsempfang Mutlangen: Jubiläen, Jahresrückblicke und junge Talente

Eingerahmt zwischen Sektempfang als Beginn und Stehempfang zum Ausklang bot das Mutlanger Rathausteam um Bürgermeisterin Stephanie Eßwein ein informatives und unterhaltsames Programm.

Dienstag, 16. Januar 2024

Sarah Fleischer

Eßwein ermunterte in ihrer Begrüßung, angesichts der Verrohung in der Gesellschaft, zu gemeinsamem Engagement und Handeln in Eigenverantwortung. Sie freute sich, dass dies in Mutlangen im vergangenen Jahr in Vielem sehr gut gelungen sei und bedankte sich bei den Vereinen und Aktiven.

Landrat Joachim Bläse und Denis Machado, Bürgermeister der französischen Partnerstadt Bouxières-​aux-​Dames sprachen Grußworte. Aufgelockert wurde das ganze von Showeinlagen der „Musical Factory“ und „Avanti, Avanti“.







Wie Eßwein auf 2023 zurückblickt und was 2024 für die Gemeinde alles ansteht, lesen Sie im vollständigen Artikel in der Mittwochs-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.



Der Neujahrsempfang in Mutlangen ist nicht nur bei den Mutlangern beliebt. Zwei Bundestagsabgeordnete gaben eine Stippvisite: Dr. Ingeborg Gräßle (CDU) und Ricarda Lang (Bündnis 90/​Die Grünen). Beim Sektempfang gab es für die Bürger Möglichkeiten zum Smalltalk mit den Volksvertreterinnen. Auch die Landtagsabgeordnete Martina Häußler war bei dem Event zugegen.

