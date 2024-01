Schmuckdesigner Georg Spreng feiert 75. Geburtstag

Der Schmuckdesigner aus Wißgoldingen feiert am 16. Januar 2024 seinen 75. Geburtstag. Ans Aufhören denkt er dabei noch lange nicht – dabei startete sein Berufsleben in einem ganz anderen Bereich.

Dienstag, 16. Januar 2024

Sarah Fleischer

Nach einem Industrie-​Design-​Studium an der Fachhochschule arbeitete Spreng zunächst für mehr als zehn Jahre bei einem Design-​Büro im Schwarzwald, bis er schließlich genug hatte und nach Kanada auswanderte. Zwischen Nordamerika und einem Bauernhäuschen in den Vogesen pendelte er in den folgenden Jahren hin und her: „Winter in den Vogesen, Sommer in Kanada“, beschreibt es Spreng. Die Hütte in Kanada war auch der Ort, an dem er seine Liebe zum Schmuckdesign entdeckte.





Was der Auslöser war und was Spreng außer Schmuckdesign noch macht, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



„Ich bin eigentlich ein echter Gmünder“, sagt Spreng über sich selbst. Umso interessanter ist, über welche Stationen es das Geburtstagskind ins beschauliche Wißgoldingen verschlug.

