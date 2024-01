Böbingen sucht nach neuem Träger für Seniorenzentrum

Für die Gemeinde Böbingen ist mit dem Abschied der Johanniter als Träger das letzte Wort beim Pflegeheim in der Scheuelbergstraße noch nicht gesprochen. Die Johanniter wiederum rechnen damit, die Häuser in Essingen und Mögglingen im Bestand umbauen zu können.

Mittwoch, 17. Januar 2024

Benjamin Richter

Dass die Johanniter sich zum Jahresende 2024 als Träger aus dem Seniorenpflegeheim in Böbingen zurückziehen, hat auch an den zwei weiteren „kleinen“ Standorten des „Kleeblattmodells“ in Essingen und Mögglingen – neben dem Haupthaus in Heubach – für Verunsicherung gesorgt.

Derartige Sorgen sind laut Einrichtungsleiterin Jutta Krauß jedoch unbegründet: „Eine Schließung der Häuser in Essingen und Mögglingen ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht geplant.“

Anders als in Böbingen, wo ein Ausbau zur Erfüllung der Vorgaben der Landesheimbauverordnung von 2009 an den beträchtlichen Kosten scheiterte, sei in Essingen und Mögglingen ein Umbau im Bestand „prinzipiell/​theoretisch möglich“.





Wie die Voraussetzungen und aktuellen Planungen für die beiden Standorte Mögglingen und Essingen im Detail aussehen und mit welchen Schritten die Gemeinde Böbingen erneut die Initiative für das örtliche Seniorenzentrum ergreift, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung. Erhältlich ist die gesamte Ausgabe auch online im iKiosk.

„Wie es daher dort weitergeht, muss nun von allen Betroffenen gemeinsam besprochen werden“, skizziert Krauß die nächsten Schritte. Mit beiden Gemeinden, Mögglingen und Essingen, stünden die Johanniter zur Umsetzung der Landesheimbauverordnung bereits seit mehreren Jahren „in engem und gutem Austausch“. Weitere Gespräche mit den Bürgermeistern und Verantwortlichen der Gemeinden sollen noch in diesem Monat stattfinden.

