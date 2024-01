Sternsinger in Waldstetten unterwegs

Foto: Gemeinde Waldstetten

Direkt nach den Weihnachtsfeiertagen wurden die 35 Sternsingerinnen und Sternsinger in Waldstetten ausgesandt, den Segen zu den Menschen der Gemeinde zu bringen und Spenden zu sammeln.

Mittwoch, 17. Januar 2024

Sarah Fleischer

Die Spenden gehen in diesem Jahr wieder an Schwester Lisette Seitzer, die in Burundi tätig ist, außerdem an Sternsingerprojekte im Amazonasgebiet im Dreiländereck Peru, Bolivien und Brasilien. Die diesjährige Sternsingeraktion, bei deren bundesweiten Eröffnungsveranstaltung in Kempten auch Waldstetter Sternsinger teilgenommen hatten, stand unter dem Motto „Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit“.







