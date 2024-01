Inklusion im Fasching: Wäschgölten laden nach Waldstetten ein

Am Sonntag, 21. Januar, 13.30 Uhr, veranstalten die Waldstetter Wäschgölten gemeinsam mit dem Landratsamt Ostalbkreis unter der Schirmherrschaft von Landrat Dr. Joachim Bläse den „Fasching für Menschen mit und ohne Behinderungen“ in der Stuifenhalle in Waldstetten.

Zusammen mit den närrischen Freunden aus Mögglingen und Wißgoldingen haben die Wäschgölten ein buntes und abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. In den Pausen zwischen denProgrammblöcken laden die Jungs von Stuifen-​Sound mit den besten Faschinghits zum Tanzen ein. Für Essen und Getränke ist gesorgt.

