Waldstetter feiern 22. Männerballett-​Tanzturnier

Fotos: astavi

Die Wäschgölten ließen es am Wochenende mit ihrem „Fasnets-​Triple“ so richtig krachen. os ging es am Samstag mit dem „Mäbatu 2024″ — dem Männerballett-​Turnier

Sonntag, 21. Januar 2024

Sarah Fleischer

38 Sekunden Lesedauer



Zwischen deren Auftritten sorgten Showacts der Prinzengarde, der „Black Ravens“, der „Grabbenladies“ und der Jungwäschweiber dafür, dass die Männer nicht zu schnell aus der Puste kamen.







Wer am Ende den Hauptpreis abräumte, erfahren Sie am Montag in der Rems-​Zeitung — auch erhältlich am iKiosk.



Die Stuifenhalle war vollgepackt mit Faschingsfreunden, Feierwütigen und Fans des „Mäbatu“ – dem Männerballett-​Turnier. Das fand am Samstagabend zum 22. Mal statt, hat also schon Tradition. Sechs Männerballette aus Nah und Fern traten im Wettstreit um Podestplätze und Pokale, gestiftet von der Heubacher Brauerei, an: das Männerballett aus Wißgoldingen, das Männerballett des TV Weiler in den Bergen, das Männerballett des CV Grabbenhausen aus Herlikofen, das Männerballett des RCV Reichenbach, das Männerballett der Röhlinger Sechtanarra und natürlich die „Lokalmatadoren“, das „Waldstetter Männerballett“.

