Fasching für Menschen mit und ohne Behinderung in Waldstetten

Fotos: astavi

Der Fasching für Menschen mit und ohne Behinderung hat in Waldstetten mittlerweile gute Tradition. Wenig überraschend daher, dass am Sonntag rund 500 Narren zu den bunten Programm in die Stuifenhalle kamen.

Montag, 22. Januar 2024

Sarah Fleischer

34 Sekunden Lesedauer



Gemeinsam mit den Fasnachtsfreunden aus Mögglingen und Wißgoldingen richten die Waldstetter Wäschgölten diese inklusive Faschingsfeier unter der Schirmherrschaft von Landrat Dr. Joachim Bläse aus.



Annika Rembold und Natasa Wendl führten durch das närrische Programm, in den Pausen zwischen den Programmblöcken sorgten die Jungs von Stuifen-​Sound für den richtigen Sound – unter anderem bei einer Polonaise quer durch den Saal. Landrat Bläse, als Sheriff vom Ostalb verkleidet, und Waldstettens Oberhaupt Michael Schulte wünschten allen Gesundheit und gutes Feiern und ließen es sich nicht nehmen, bei letzterem ordentlich mitzumischen.







Wie das Faschings-​intensive Wochenende in Waldstetten zu Ende ging, erfahren Sie in der Montags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.



