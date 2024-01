Klinikstandort Mögglingen: Einwohnerversammlung zeigt Gegenargumente auf

Wo hier Menschen stehen, könnte dan künftig eine Klinik Platz finden. Rund 50 Personen waren am Samstag am Gewann Großfeld vor Ort, um sich von Bürgermeister Adrian schlenker die ungefähren Ausmaße eines Zentralklinikums erläutern zu lassen – vorausgesetzt, Mögglingen bekommt den Zuschlag für den Klinikstandort. Foto: fleisa

In der Debatte um einen möglichen Standort für ein neues Zentralklinikum hatte auch Mögglingen den Hut in den Ring geworfen. Über das Für und Wider dieser Bewerbung diskutierten Gemeinderat, Einwohnerschaft und Bürgermeister Adrian Schlenker am Samstag. Dabei wurde deutlich: Die Gemeinde ist keineswegs einer Meinung.

Montag, 22. Januar 2024

Sarah Fleischer

49 Sekunden Lesedauer



Zur Ortsbegehung im Vorfeld der Einwohnerversammlung waren bereits rund 50 Menschen gekommen. Bei eisiger Kälte und strahlendem Sonnenschein ließen sie sich von Bürgermeister Schlenker zeigen, wo eventuell ein Zentralklinikum in Mögglingen Platz finden würde. „Wir sprechen hier von acht Hektar Fläche am Ortsrand“, so Schlenker und meint damit das Gewann Großfeld zwischen Westtangente, Sportgelände und Friedhof. Davon würde aber nicht alle bebaut, sondern nur etwa die Hälfte für Klinik und Parkraum draufgehen. Der Rest bleibe unbebaut, als möglicher Klinikpark und Puffer zum Wohngebiet.

Aus der Bevölkerung waren bei der Ortsbegehung und bei der Versammlung gemischte Stimmen zu hören. Nicht alle zeigten sich von dem Standort oder den Pro-​Argumenten für eine Zentralklinik in Mögglingen überzeugt.





Warum sich der Mögglinger Gemeinderat für das Gewann Großfeld entschied, was Argumente für eine Klinik sind und welche Gegenargumente einige Mögglinger anführten, steht in der Montagsausgabe der Rems-​Zeitung. Die gibt’s auch als E-​Paper am iKiosk.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



185 Aufrufe

199 Wörter

13 Minuten Online



Beitrag teilen