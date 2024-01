Bauern-​Mahnfeuer in Böbingen: Unterstützung von Bürgermeistern

Fotos: astavi/​Drohnen-​Foto: Luki-​Agrar

Am Freitagabend fanden erneut Mahnfeuer von Landwirten statt, eines in Spraitbach und eines in Böbingen. Der Bauernverband hatte die Landwirte dazu aufgerufen, weiterhin ihren Missfallen an der Agrarpolitik zum Ausdruck zu bringen.

Freitag, 26. Januar 2024

Sarah Fleischer

Um kurz vor 17 Uhr wurde das Mahnfeuer am B 29-​Verteiler Iggingen, kurz vor Böbingen, entzündet. Schon da waren einige Unterstützer der Landwirte anwesend, darunter auch Familien mit kleinen Kindern. „Wir wollten zu der Veranstaltung bewusst alle Menschen einladen“, so Organisator Tobias Schweizer vom Gratwohlhof in Böbingen. „Denn wir informieren bei dieser Kundgebung darüber, was unsere Probleme sind.“





Was die Landwirte kritisieren und wie viele Teilnehmende die Kundgebung hatte, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



