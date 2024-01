Waldstetter Gugga-​Gaudi läutet Fastnacht ein

Foto: Waldstetter Wäschgölten

Am 7. Januar läuten die Waldstetter Wäschgölten die Fastnacht ein – und zwar mit einem musikalischen Auftakt im Zeichen der Guggenmusik. Die Besucherinnen und Besucher können sich auf fünf verschiedene Guggen-​Gruppen freuen.

Freitag, 05. Januar 2024

Sarah Fleischer

Vier Guggenmusiken aus Nah und Fern haben sich für die Gugga-​Gaudi angekündigt: die Gmendr Gassafetza, die Freiwillige Guggenmusik Überdruck aus Wetzgau, die Omsnomgugga aus Weiler in den Bergen sowie die Nuilermer Schlierbachfetzer. Und natürlich werden auch die „Lokalmatadoren“, die Waldstetter Lachabatscher, musikalisch lautstark mit von der Partie sein.







Wer als Show-​Act kommt und wann es losgeht, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Am kommenden Sonntag startet die Waldstetter Fasnacht quasi mit einem „Paukenschlag“ in die neue Saison: zur 26. Waldstetter Gugga-​Gaudi am 7. Januar auf dem Kirchberg in Waldstetten laden die Guggenmusik Lachabatscher und die Waldstetter Wäschgölten recht herzlich ein.

