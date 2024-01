Sternsinger im Rathaus in Waldstetten

Foto: gvw

Königlichen Besuch bekam der Waldstetter Bürgermeister Michael Rembold in seinem Interims-​Rathaus: Die Sternsinger.

Samstag, 06. Januar 2024

Gerold Bauer

„Wir sind die Sternsinger und bringen Gottes Segen!“ So wünschten die Waldstetter Sternsinger dem Rathaus-​Team alles Gute für 2024. Schultes Michael Rembold hieß Rosalie und Josephine Abele, Pauline und Pascal Maier, Tim Schweigert sowie Anselm Waibel und die Begleitpersonen willkommen: „Euer Segen ist das ganze Jahr im Rathaus zu spüren.“ So wie die Rathaustüre sollten auf der ganzen Welt alle Türen geöffnet werden. „Niemand soll vor der Türe bleiben müssen und frieren und hungern“, so der Wunsch des Bürgermeisters.

