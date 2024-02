Bürgermeisterwahl in Gschwend: Christoph Hald hat noch viel vor

Seit acht Jahren ist Christoph Hald Bürgermeister der Gemeinde Gschwend und möchte das weiterhin sein. Eine Politik des Machbaren und der soliden Haushaltsführung ist ihm wichtig.

Donnerstag, 01. Februar 2024

Gerold Bauer

Die Pandemie bezeichnet Christoph Hald als Zäsur in seiner ersten Amtszeit. Eigentlich hätten ab 2020 mehrere neue Projekte beginnen sollen: Ausbau der Breitband-​Infrastruktur, Bau eines Zentrums für Feuerwehr, DRK und DLRG sowie Sanierung von Schule und Rathaus. Für jedes dieser großen Vorhaben müsse man mit Kosten zwischen vier und sechs Millionen Euro rechnen, begründet der Schultes, warum nicht alles gleichzeitig realisiert werden konnte. Diese großen Vorhaben möchte er in seiner zweiten Amtszeit in die Tat umsetzen.





