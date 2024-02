Gmünder Dartmeisterschaft am 2. März

Die vierte Gmünder Dartmeisterschaft wird am Samstag, 2. März, vom DC Over the Tops in der Gemeindehalle in Göggingen ausgetragen. Einlass wird um 11 Uhr sein, um 12 Uhr beginnt die Veranstaltung. Anmeldeschluss ist am 29. Februar.

„Endlich sind wir wieder in unserem gewohnten und erwünschten Turnus – im ersten Quartal und nach Fasching“, erklärt Vjekoslav Balaz, Vorsitzender der Over the Tops. Durch die Corona-​Pandemie wurde der Verein terminlich aus dem Tritt gebracht, veranstaltete das Dartturnier zuletzt im Oktober 2022, was nicht den gewünschten Erfolg brachte.



Anmeldungen für die vierte Gmünder Dartmeisterschaft sind bis zum 29. Februar, 18 Uhr, nur per E-​Mail an vjekoslav.​balaz@​web.​de mit der Angabe des Vor– und Zunamens, Geburtsdatums sowie des Wohnorts möglich. Spielberechtigt sind alle Spielerinnen und Spieler aus dem ehemaligen Altkreis Schwäbisch Gmünd.





Dartsport in Göggingen gehört mittlerweile zum guten Ton in der Gemeinde. Highlight sind die Dartveranstaltungen, die Dartfreunde und Dartspieler aus nah und fern anlocken. Am 2. März dürfte das wieder der Fall sein. Dann findet die bereits vierte Auflage der Gmünder Dartmeisterschaft statt, wieder ausgerichtet vom DC Over the Tops.

