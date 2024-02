Alfdorfer Hüttentreff 2024 – jetzt bewerben!

Foto: privat

Der Alfdorfer Hüttentreff erfreute sich im vergangenen Jahr großer Beliebtheit. Nun geht er in die zweite Runde. Alle interessierten Vereine und Gruppen sind zum Mitmachen aufgerufen.

Dienstag, 13. Februar 2024

Sarah Fleischer

25 Sekunden Lesedauer



Die aktuelle Planung sieht vor, dass die Veranstaltungen beim Hüttentreff in diesem Jahr, wie auch schon 2023, immer mittwochs stattfinden. Am 8. Mai findet der erste Hüttentreff statt und am 25. September ist das Finale geplant. Dazwischen soll der Standort immer in einem monatlichen Turnus gewechselt werden. Falls es genügend Teilnehmende gibt, könnten die Veranstaltungsorte auch erweitert werden, so die Organisatoren.





Wo Interessierte sich anmelden können, steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



295 Aufrufe

101 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen