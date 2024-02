Dritte Turni Tobe Halle für Kindergartenkinder in Gmünd

Vom 11. bis 13. April veranstalten der Turngau Ostwürttemberg in Kooperation mit dem TV Herlikofen und der Stadt Schwäbisch Gmünd eine Turni Tobe Halle für Kinder. Bewegung, Spiel und Spaß stehen dabei an erster Stelle.

Dienstag, 13. Februar 2024

Sarah Fleischer

Mit dem Motto „Olympia“ öffnet die Turni Tobe Halle am Donnerstag, 11. und Freitag, 12. April ihre Türen zunächst für Gmünder Kindertageseinrichtungen. Am Samstag, 13. April, dürfen dann auch alle Vereine im Turngau Ostwürttemberg und Kinder aus Schwäbisch Gmünd im Alter von drei bis circa neun Jahren in die Halle.





Wo Kita-​Einrichtungen und Vereine sich anmelden können, steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Bereits zum dritten Mal verwandelt sich die Großsporthalle in der Katharinenstraße in eine riesige, altersgemäße Bewegungslandschaft zum Klettern, Springen, Hüpfen, Rollen und Balancieren.

