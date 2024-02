Ein neues Logo für die Gemeinde Alfdorf

Foto: alfd

Die Gemeinde Alfdorf hat im vergangenen Jahr ein neues Gemeindelogo eingeführt. Inzwischen ist es in nahezu allen Bereichen der Öffentlichkeitsarbeit und Außendarstellung zu sehen. Das Logo soll die Aspekte, die die Gemeinde ausmachen, miteinander vereinen — und ist ein Gemeinschaftsprojekt.

Freitag, 16. Februar 2024

Sarah Fleischer

43 Sekunden Lesedauer



Bei der Entwicklung des neuen Logos war es dem eigens gegründeten Ausschuss des Gemeinderats, bestehend aus Anja Saur, Sascha Kühne, Klaus Heck, Thomas Maier, Dominik Lang und Bürgermeister Ronald Krötz wichtig, Sorgfalt vor Schnelligkeit walten zu lassen. Der Ausschuss hatte sich ausführlich mit den Inhalten und der Gestaltung des Logos beschäftigt. Zu Beginn waren die kreativen Köpfe der Alfdorfer Bevölkerung aufgerufen Vorschläge und Ideen für ein neues Logo einzureichen.





Wie viele Vorschläge die Gemeinde erhielt, wie das Logo letztendlich zustande kam und was die einzelnen Elemente bedeuten, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



In den vergangenen Monaten wurden die Homepage, Gemeinde-​App, E-​Mail, Briefpapier, Visitenkarten, sonstige Publikationen, Türschilder und Werbebanner auf das neue Design angepasst. Auch die neue Dienstkleidung der Bauhofmitarbeiter und der Dienstwagen der Verwaltung sind nun mit dem neuen Logo ausgestattet.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



356 Aufrufe

175 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen